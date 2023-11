"Infiltrazioni al Ponte di Olina: lavori urgenti"

A causa delle piogge di questi ultimi giorni si sono verificate infiltrazioni d’acqua nello storico Ponte di Olina, che unisce i territori dei Comuni di Pavullo e di Montecreto. Come noto l’infrastruttura è chiusa al traffico veicolare dal 14 febbraio 2019 a seguito dei danni strutturali procurati del maltempo. Dallo scorso luglio sono in corso lavori di risanamento, sospesi una decina di giorni fa, ma che riprenderanno a breve. È stato Giuseppe Milani, gestore del laghetto per la pesca che si trova vicino al ponte sul rio Scoltenna, ad accorgersi di questo incombente pericolo sulla stabilità futura del manufatto. "Prima dell’inizio dei lavori non c’erano infiltrazioni – testimonia –, mentre adesso, dopo due giorni di pioggia, sono ben visibili. Non oso pensare che cosa potrebbe succedere con la neve".

La macchina tecnica è già in funzione. Il sindaco di Pavullo Davide Venturelli tranquillizza. "Il nostro responsabile dei lavori pubblici – spiega – ha incontrato tutti i tecnici coinvolti lunedì 30 ottobre per fare il punto sulla situazione e stiamo monitorando con attenzione tutte le fasi della procedura. Da un lato comprendiamo che un cantiere ha delle necessità e dall’altro ritengo che sia importante concludere l’impermealizzazione entro l’inverno".

Sono previsti i seguenti interventi urgenti, come anticipa il sindaco. "I lavori riprenderanno la prossima settimana con la stuccatura dei giunti, la pavimentazione della parte alta e la posa di guaina sulle pavimentazioni e ai lati, cioè un intervento urgente di impermealizzazione che sarà completato nell’arco di una settimana massimo due, in base al meteo. L’acciottolato potrebbe venire completato a primavera, compatibilmente con le condizioni meteo. Questo al Ponte di Olina è un cantiere e, come per tutti i cantieri, bisogna avere pazienza e dare il tempo alle persone di poter lavorare".

I lavori di consolidamento del Ponte di Olina, costruito nel 1522 dai mastri Parrocchetti da Ganna, attualmente in provincia di Varese e all’epoca stato di Milano, sono iniziati lo scorso luglio, un intervento da 400 mila euro finanziato dal Ministero della Cultura che prevede un restyling complessivo da completare prima dell’inverno. Dovrebbe riportare il manufatto al suo antico splendore, ma non verrà aperto al transito degli automezzi. Questa inibizione al transito ha creato parecchi disagi ai residenti, costretti a percorrere molti chilometri in più per raggiungere la casa, il lavoro o i campi da coltivare posti sulla sponda del torrente opposta alla casa. Il Ponte di Olina è una delle principali eccellenze architettoniche e naturalistiche del pavullese. Fu voluto dai Montecuccoli e dal podestà di Sestola, ma in realtà ne fu spinta la costruzione dai signori di Firenze e Lucca per fare del Frignano un "ponte" tra la Toscana e l’Emilia attraverso l’Appennino modenese. Costato diverse centinaia di scudi d’oro, fu edificato secondo criteri molto avanzati per la tecnica.

Walter Bellisi