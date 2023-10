Infiltrazioni, danni e paura. Crollo all’ex cinema Scala. Alle don Milani cede l’intonaco

Paura ieri mattina all’ex cinema Nuovo Scala e alle scuole don Milani dove si sono verificati rispettivamente un crollo e un cedimento dell’intonaco. In via Gherardi è venuto giù l’ex cinema Nuovo Scala chiuso da anni e lasciato in uno stato di completo abbandono. Un boato ha fatto sobbalzare i residenti che hanno dato l’allarme. "Erano circa le 7 – ha raccontato Fabio Baracchi, ispettore dei vigili del fuoco – diverse chiamate al centralino ci segnalavano un boato che proveniva dalla struttura. Una volta giunti sul posto abbiamo constatato il crollo della copertura all’interno della sala più ampia".

Diverse le squadre dei vigili del fuoco arrivate sul posto insieme alla polizia locale e alle volanti della Questura e l’area è stata subito delimitata per permettere l’intervento. La priorità era assicurarsi che non vi fosse nessuno sotto le macerie dal momento che l’edificio in passato era stato rifugio di senza tetto. La ricerca effettuata anche con l’ausilio dell’unità cinofila ha per fortuna dato esito negativo; nessuno era rimasto schiacciato nel crollo.

A causare l’improvviso cedimento è stata, hanno spiegato i vigili del fuoco, con molta probabilità la pioggia di mercoledì notte, caduta su un immobile ormai fatiscente. Lo scenario all’interno era desolante, un ammasso di travi, pannelli, cemento intrecciati tra loro occupavano quella che una volta era la sala principale e il tetto praticamente scomparso. Fortunatamente tutta la facciata anteriore è rimasta intatta anche se ora sarà oggetto di un’attenta verifica da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per accertarne la solidità. L’ex cinema Nuovo Scala, costruito oltre un secolo fa, era chiuso e inutilizzato da 12 anni, da quando nel maggio del 2011 erano stati sgomberati gli attivisti del collettivo Guernica che avevano occupato la struttura per alcuni mesi. Da allora e anche prima, quello che era in passato un cinema multisala della città è stato lasciato andare alla deriva e non sono mancati gli ingressi notturni clandestini. Intrusioni che però pare recentemente non siano avvenute. I pompieri hanno infatti accertato che non vi sono state forzature dall’esterno e all’interno non sono stati trovati segni di bivacchi. Sul recupero dello storico edificio, di proprietà privata, nel tempo vi sono stati diversi appelli da più parti, in primis dai residenti della zona. "Ogni volta che passo davanti all’ex Nuovo Scala – ha commentato una signora che abita nella casa a fianco – mi chiedo il perché si lasci andare un edificio storico così bello e di pregio. Quando si lasciano andare spazi così grandi e per lungo tempo possono capitare solo cose negative".

Apprensione come si diceva anche alle scuole don Miliani di via del Luzzo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per il distacco di parti di intonaco dal soffitto di uno degli ingessi. I pompieri dopo una verifica hanno dichiarato la scuola temporaneamente inagibile e i bambini ieri mattina non sono stati fatti entrare per le lezioni; la scuola infatti è rimasta chiusa per tutta la giornata. Il distacco sembra essere dovuto ad una infiltrazione d’acqua da una pensilina d’ingresso dovuta alla pioggia caduta nella notte. Subito si è intervenuti per ripristinare la situazione. Al lavoro l’azienda che ha in appalto le manutenzioni per il comune di Modena. Sono state effettuate le opportune verifiche anche all’impianto elettrico a cura dei tecnici comunali, oltre alla pulizia dei calcinacci e dell’acqua caduti a terra. La sistemazione dell’intonaco avverrà in un secondo momento per consentire l’asciugatura del soffitto. Oggi, 20 ottobre la scuola ha comunque riaperto e sono ricominciate le lezioni in sicurezza.