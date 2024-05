Infiltrazioni in ospedale ma attività garantite

Durante il nubifragio di lunedì si sono verificate infiltrazioni all’ospedale di Vignola che, per fortuna, non hanno causato particolari disagi. La direttrice del nosocomio Federica Casoni ha colto l’occasione per esprimere il ringraziamento alla Protezione civile: "Le infiltrazioni hanno interessato alcune aree del PS, dell’area medica e il piano interrato: si è intervenuti prontamente – spiega –, con la grande collaborazione della Protezione civile che ringraziamo, per garantire che tutte le attività sanitarie potessero svolgersi in sicurezza.

La Protezione civile ha inviato dei volontari della Pubblica Assistenza a supporto e un loro equipaggio è rimasto per tutta la notte a disposizione in Pronto soccorso". Nessuna ripercussione dunque né sui pazienti né sulle attività.