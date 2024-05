Infiltrazioni mafiose. Parlano i candidati

Esce il romanzo giallo di Werther Cigarini ’Il Cane non ha abbaiato’ edito da Arte Stampa. Il libro sarà presentato stasera alle 18 alla Feltrinelli di Modena. Il tema è scottante e farà discutere: l’infiltrazione mafiosa nella nostra provincia. Frutto di un’accurata ricerca documentaria, il volume delinea una Carpi in cui il confine tra le legalità e criminalità sembra sempre più sfumato. Per l’occasione ne discuteranno i candidati a sindaco della città: Massimo Mezzetti, Luca Negrini, Maria Grazia Modena, Claudio Tonelli e Daniele Giovanardi saranno, chiamati ad animare assieme all’autore una tavola rotonda sull’argomento.