Infiorata ’ostacolata’ dal cantiere: studiato un percorso alternativo

Cambierà parte del percorso della processione, ma è stata confermata l’Infiorata del Corpus Domini a Pievepelago domenica 11 giugno. Dopo un incontro con la Giunta Comunale, i componenti del Gruppo Infioratori hanno preso atto del perdurare dei lavori di riqualificazione nel tratto di 70 metri a valle dell’antica via Tamburù, procedendo quindi a predisporre un piano alternativo. Verranno intensificati gli spazi nei 100 metri che saranno infiorati a monte di via Tamburù, mentre i tappeti che di solito venivano realizzati nel tratto a valle saranno realizzati in piazza Domenico Ricci (con l’antica fontana) dove passerà la Processione prima della conclusione sul sagrato della chiesa con Benedizione. Grazie a generose offerte, è stato possibile ottenere oltre 20mila garofani per rimpolpare di colori i fiori spontanei locali. Nel pomeriggio di domenica, in accordo con le locali Confraternite da poco riorganizzate, si terrà in chiesa alle 16 un concerto per organo e liuto, con soprano. Restano timori per le non ottimali previsioni meteo. I preparativi comunque procedono spediti e già i gruppi sono al lavoro per raccolta fiori e preparazione dei disegni. Mantenendo la caratteristica di abbinare ai simboli religiosi anche rappresentazioni di attualità, in questa edizione vi sarà un tappeto dedicato al sostegno degli alluvionati in Romagna, come accadde dopo il sisma 2012. Per agevolare la visione di tutte le opere, gli infioratori stanno predisponendo manifesti e mappe per i visitatori.

g.p.