Infiorate a Pievepelago e Fiumalbo, volontari all’opera

Non era stata fermata neppure durante i due anni della pandemia (pur con edizioni ridotte), e non si vuole fermare neanche quest’anno la tradizione dei tappeti floreali a Pievepelago in occasione della processione del Corpus Domini. Pur cambiando parte del percorso e ostacolata dalle piogge sulla raccolta fiori, è confermata per domani la tradizionale Infiorata pievarola. I primi gruppi di infioratori inizieranno il lavoro già oggi pomeriggio, alcuni dei quali lavoreranno tutta la notte con illuminazione artificiale. Prima dell’alba comunque tutti i volontari saranno all’opera, per terminare le delicate composizioni prima del passaggio del sacerdote con l’Ostensorio. Dopo la Messa delle 11.15 nella chiesa parrocchiale, la processione quest’anno si snoderà su via C.Costa e via Roma, per tornare verso la chiesa dal tratto a monte di via Tamburù in cui saranno intensificati i tappeti floreali nei 100 metri di strada già riqualificati. Quindi deviazione (davanti alla scuola Cavazzi) da una laterale di piazza V.Veneto per giungere ad altri tappeti floreali in piazza Domenico Ricci fino alla chiesa per la Benedizione ai fedeli con un quattordicesimo tappeto. Domani Infiorata del Corpus Domini anche nella vicina Fiumalbo, con processione solenne alle 12. Le iniziative sono accomunate dal parroco, don Luciano Benassi, che si alterna tra le due località, assieme a don Giacomo. g.p.