Inflazione, Modena sopra la media "Nel 2022 spesi 2.700 euro in più"

di Alberto Greco Sono sempre più amare le sorprese che arrivano per i modenesi sul fronte inflazione. La pur contenuta e leggera inversione di tendenza rispetto a novembre (- 0,1%), calcolata dall’Ufficio Statistica del comune di Modena, non attenua i perversi effetti che il 2022 ha proiettato sui bilanci delle famiglie. L’anno si chiude a Modena con un’inflazione aumentata del + 8,3% nel corso dell’anno scorso, ma con l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) calcolato nel mese di dicembre 2022 che ha fatto registrare un incremento tendenziale su base annua addirittura del + 12,3%. "L’inversione di tendenza – fanno sapere dal comune – chiude un anno caratterizzato da una media inflazionistica superiore agli 8 punti percentuali: valori che non si registravano a Modena dall’inizio degli anni Ottanta a causa delle impennate dei prezzi delle utenze (energia elettrica e gas di rete) e degli alimentari, oltre ai trasporti, che subiscono le ampie oscillazioni delle quotazioni dei carburanti". L’Unione Nazionale Consumatori, che stila ogni mese la classifica delle città capoluogo di regione e dei comuni con più di 150mila abitanti più care d’Italia, ha determinato che Modena per effetto di questi numeri risulta occupare la sesta posizione di questa non...