Influencer volontario della Croce Blu

"La famiglia della Croce Blu si è allargata. Diamo il benvenuto al volontario Leonardo Maini Barbieri". Un post sui social subito diventato virale, grazie alla notorietà del giovane nuovo volto della Croce Blu: Leonardo Maini Barbieri, Fashion Product Manager e influencer carpigiano con quasi 729mila follower su Tik Tok. "Fare del bene non ha età né distinzione di potere mediatico – dice Leonardo, di recente nominato Guardia d’onore alle reali tombe del Pantheon – perché viene dal cuore. Basta veramente un piccolo sforzo: non esiste gioia più bella del donare gratuitamente agli altri. A volte basta anche un sorriso. Ho seguito l’insegnamento della mia famiglia". L’influencer è stato accolto nella sede di via Marchiona dalla presidente dell’associazione Giannina Panini. "Il suo volto sicuramente non vi è nuovo, ma immagino che non lo abbiate mai visto in divisa. Eppure eccolo qui a regalarci un dolcissimo sorriso. Grazie Leonardo", ha detto Panini.

m.s.c.