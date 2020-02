Modena, 16 febbraio 2020 - L’influenza quest’anno ha colpito circa 93mila modenesi, ovvero il 13% dei residenti. In diciannove casi si è trattato di condizioni gravi dei pazienti e si sono registrati sette decessi. L’ultimo caso molto grave, tanto da rendere necessario un ricovero in terapia inten siva, riguarda un uomo di 74 anni affetto da diverse patologie. E’ questo il primo bilancio dell’Ausl in merito al virus influenzale che ha costretto a letto migliaia di modenesi ma che, comunque, risulta in dimunuzione con un’epidemia attualmente di media intensità.

I numeri evidenziano però quanto l’influenza possa essere pericolosa e quanto possano essere elevati i costi sociali. I dati di incidenza complessiva regionali risultano in linea con quelli nazionali; nel confronto fra dati regionali e nazionali, è stata registrata una minor incidenza nella fascia d’età inferiore ai 65 anni in Emilia Romagna. Il picco comunque nel corso della sesta settimana 2020 (3-9 febbraio) è risultato in dimunizione:verosimilmente l’epidemia in corso rimarrà in un ambito di intensità media. "La circolare regionale relativa alla campagna antinfluenzale – spiega il dottor Giovanni Casaletti, direttore del Servizio igiene pubblica dell’Ausl – chiede ai medici vaccinatori di procedere alla registrazione della vaccinazione entro 7 giorni dalla data della somministrazione, ponendo comunque come termine ultimo la data del 31 marzo 2020. I dati sono quindi provvisori e potrebbero sottostimare l’effettiva copertura vaccinale della popolazione modenese: attualmente risultano registrate in totale 128mila dosi".

Secondo Casaletti la copertura è comunque in aumento: "Per la campagna 2019-20 è stato effettuato un acquisto di circa il 32% in più di dosi di vaccino rispetto al totale complessivo acquistato lo scorso anno e si è insistito sulla promozione dell’importanza della vaccinazione. Da segnalare la fortissima crescita (+194%) della vaccinazione delle donne in gravidanza: il trend è decisamente migliorato considerando che al 14 febbraio del 2019 le donne in gravidanza vaccinate erano 269, mentre, rispetto all’attuale campagna vaccinale, il numero è salito a 790. Buon risultato – prosegue – anche per quanto riguarda la vaccinazione degli operatori dell’Azienda USL, che sono circa il 13% in più rispetto allo scorso anno: anche il personale sanitario, infatti, rientra nelle categorie a rischio. Sono i medici di medicina generale – conclude Casaletti – ad effettuare oltre il 95% delle vaccinazioni, confermandosi figure centrali, insieme ai pediatri di libera scelta, nell’informare e promuovere presso i propri assistiti una maggiore e più convinta adesione".