Influenza, pediatri in prima linea: "Tra i bimbi virus molto contagioso". Vaccini con iniezione o spray nasale

Continua la campagna di vaccinazione antinfluenzale per il territorio regionale, partita il 13 ottobre. Sono state 167mila le dosi destinate alla provincia di Modena: una parte delle quali riservate ai bambini.

Il vaccino può essere somministrato gratuitamente da parte della Pediatria di Comunità e dei pediatri di libera scelta ai bambini da 6 mesi a 6 anni senza particolari patologie. Dall’inizio della campagna sono almeno 1.600 le dosi somministrate alla popolazione pediatrica.

"Queste 167mila dosi sono destinate a tutta la popolazione – spiega Alessandra Fantuzzi, direttrice del Servizio di Igiene Pubblica – nel 2024 erano state 9.500 le dosi somministrate ai minori di 14 anni. È un numero che può sicuramente migliorare".

L’augurio dell’Azienda Usl è che quest’anno la quota di vaccinati possa aumentare, soprattutto per i più piccoli.

"Dall’inizio della campagna abbiamo avuto un’ottima adesione – illustra Francesco Bellelli, responsabile della Pediatria di Comunità – per quanto riguarda i servizi di Pediatria di comunità, abbiamo già vaccinato 1.600 minori di 14 anni, ma è un dato parziale, in realtà sono molti di più: a questi vanno aggiunte anche le dosi somministrate dai pediatri di libera scelta".

I dati parlano di una maggiore sensibilità rispetto agli anni passati, soprattutto grazie alla capillare presenza dei pediatri di libera scelta e del legame di fiducia con i propri assistiti.

"La somministrazione sui bambini può essere di due tipologie – prosegue Bellelli – un vaccino classico di tipo iniettivo oppure un vaccino inalatorio sotto forma di spray. Sono due vaccini con delle caratteristiche diverse, la scelta deve essere fatta dal medico che è in ambulatorio in base alla fascia di età e alla compatibilità con eventuali patologie del bambino".

La vaccinazione è raccomandata soprattutto per i bambini affetti da malattie croniche. "Fortemente consigliata" anche per i bambini sani: nelle stagioni precedenti, circa il 40% dei bambini ricoverati per complicanze da influenza non avevano patologie croniche o fragilità pregresse.

"L’influenza, anche in età pediatrica, non va mai sottovalutata – le parole di Silvia Cattani, pediatra di libera scelta – il virus influenzale è altamente contagioso e si diffonde molto facilmente nelle comunità infantili. I bambini – fa presente – possono trasmettere il virus già prima dei sintomi e per diversi giorni dopo, e la scarsa abitudine a rispettare le norme igieniche di base ne facilita ulteriormente la diffusione, soprattutto a scuola e in famiglia".