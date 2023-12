Influenza smaltita torna Berardi

Thorstvedt retrocede in mediana accanto a Henrique e lascia ‘libera’ la casella di trequartista per riempire la quale sono in lizza Bajrami, Volpato e Castillejo, alla prima da ex contro il ‘suo’ Milan, mentre Viti potrebbe tornare in distinta, ma solo per andare in panchina. La buona notizia, in casa neroverde, è il ritorno di Berardi, tolto da Sassuolo-Genoa da un attacco influenzale. "Influenza smaltita, Domenico c’è, ma incrocio le dita", ha detto Dionisi, alludendo proprio all’intoppo dell’ultimo momento che una settimana fa gli ha tolto il suo uomo più importante, senza il quale, tra l’altro, il Sassuolo ha giocato 4 gare ottenendone zero punti in coda a 4 sconfitte maturate sulla scorta di otto gol al passivo e solo due realizzati.