"Influenza, usate le mascherine"

"Siamo ancora dentro al picco influenzale con numeri importanti anche per quanto riguarda le persone ricoverate, ma la situazione è stabile". Così Claudio Vagnini, direttore dell’Aou sull’influenza, mista a casi di covid, cha ha messo a letto migliaia di modenesi durante le feste natalizie, in attesa di arrivare al cosiddetto pleteau, ovvero quella situazione di stabilità che in genere precede la discesa dei casi. Un andamento che si può comunque valutare soltanto quando la diffusione del virus è in fase di remissione. Il direttore Vagnini torna però ancora una volta sul fattore prevenzione, secondo lui incautamente ignorato dalla gran parte dei cittadini. "Vedo un atteggiamento poco preventivo da parte della popolazione – ha detto – soprattutto in ambiti dove c’è grande affollamento; ormai la mascherina non la usa quasi più nessuno; anche se in ambienti di forte aggregazione servirebbe proprio per frenare la trasmissione dei virus. A questo punto - ha aggiunto - abbiamo tantissimi ricoverati perché molta gente non si é vaccinata, perché la gente continua a sottovalutare il problema. Poi non ci meravigliamo di avere tanti casi di febbre altissima o problemi respiratori che durano anche settimane. C’è un discorso di prevenzione da spiegare di nuovo – ha insistito il direttore Aou - e la prevenzione si fa con le vaccinazioni, soprattutto nella stagione invernale o autunnale. A questa si aggiunge una prevenzione individuale; chi sa di entrare in un ambiente con centinaia di persone dove c’è il rischio di essere contagiati usi la mascherina; non mi pare una situazione impossibile da mettere in pratica".

Emanuela Zanasi