Informazione e accoglienza turistica, ecco il corso per i commercianti

È partito nei giorni scorsi il percorso di formazione per i commercianti aderenti allo IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) Diffuso ideato dalla amministrazione comunale per promuovere l’accoglienza turistica nella città di Mirandola. Il corso sarà organizzato in collaborazione con i comuni di Crevalcore e Sustenia e verterà sulla presentazione degli elementi conoscitivi generali del territorio, dell’offerta locale e delle strategie oggi in atto per esporre buone pratiche e conoscenza degli strumenti analogici e digitali a disposizione. Cogliendo l’opportunità offerta dalla recente riforma regionale a favore di un sistema più dinamico e flessibile dei servizi di informazione e accoglienza turistica, volti a diversificare le scelte organizzative in rapporto alle esigenze e alle caratteristiche dell’ambito territoriale interessato, Mirandola ha individuato nella modalità dello IAT Diffuso, attivo già da quest’anno, la formula ideale per valorizzare i luoghi e le peculiarità del suo territorio. "Mirandola con la inaugurazione della Ciclovia del Sole – commenta la responsabile Sabrina Rebecchi – vuole proseguire nel progetto di promozione turistica della città e delle sue ricchezze naturalistiche, storiche, culturali e geomorfologiche oltre alla sua forte capacità di accoglienza, potenziando il nuovo Servizio Promozione e Accoglienza Turistica istituito fin dal gennaio 2022". "Come amministrazione - assicura l’assessore Fabrizio Gandolfi – proseguiremo nella ricerca di tutte quelle iniziative che consentano di rendere Mirandola appetibile meta per il turismo, efficientandone la capacità recettiva. C’è tanto da vedere e da vivere. Mirandola sceglie di continuare a valorizzare quanto più possibile l’essere attraversata dalla Ciclovia del Sole, nella sua prosecuzione fino a Verona, del nuovo pacchetto Bologna-Verona".

al.b.