"Informazione e prevenzione fondamentali per la salute"

I dottori Roberto Olivi Mocenigo e la dottoressa Francesca Olivi Mocenigo, titolari dello Studio Odontoiatrico Olivi, sponsor del ’Campionato di giornalismo’, spiegano: "Oggi la tecnologia mette spesso in ombra l’importanza della scrittura per le nuove generazioni che, confinate e limitate sia dal tempo che dalle scarse iniziative, tendono a scrivere in maniera sempre più superficiale. Il ’Campionato di Giornalismo’ risulta pertanto essenziale per stimolare i giovani nel considerare anche le tematiche della salute di fondamentale importanza. La scelta di dedicare totalmente la nostra attività solo a bambini e preadolescenti è la dimostrazione che, se ci si applica precocemente ed in maniera selettiva, i frutti futuri possono solo essere positivi prevenendo le complicazioni delle malattie odontoiatriche da adulti. E’ noto che la carie è la malattia più diffusa al mondo e colpisce particolarmente i bambini in quanto i denti da latte sono strutturalmente deboli e i denti permanenti dall’eruzione del primo intorno ai 6 anni fino ai 15 hanno una mineralizzazione progressiva per arrivare a essere robusti come quelli di un adulto. Il nostro studio da 43 anni si è posto come mission quella di avere un approccio giusto al bambino cercando sia di creare una persona adulta con la bocca sana sia di instaurare un buon rapporto, per superare lo stereotipo della paura del dentista. La nostra preparazione professionale non è solo tecnica ma approfondisce in modo particolare la parte psicologica dell’approccio al piccolo paziente. La formazione di genitori e ragazzi su come mantenere i denti sani è ancora troppo scarsa e non si tiene conto del fatto che la prevenzione sia molto meno cara della terapia. Un ruolo chiave del nostro lavoro è quello di istruire la famiglia su come mantenere i denti dei propri figli sani perché è noto che in età adulta un bel sorriso aiuta anche ad avere fiducia in sé stessi.

I progressi della tecnologia come ozonoterapia, laser diagnostici, laser terapeutici, impronta digitale, sedazione cosciente che noi utilizziamo ci hanno facilitato il compito dandoci la possibilità di rendere più piacevole la nostra figura potendo accogliere il paziente nel migliore dei modi. Uno dei feedback principali è che molti dei nostri piccoli pazienti sono i figli di ex pazienti oggi diventati genitori che ci chiedono di fare coi loro figli quello che abbiamo fatto con loro".