Infortuni mortali sul lavoro. Otto vittime in nove mesi . Provincia in zona arancione

Numeri preoccupanti, che immortalano un quadro a tinte fosche e che vedono, ancora oggi, troppe vite spezzate sul lavoro: per individuare le aree più fragili d’Italia sul fronte della sicurezza sul lavoro, l’osservatorio Sicurezza Vega ha elaborato una mappatura del rischio rispetto all’incidenza della mortalità.

La zona arancione, quella in cui si trova l’Emilia-Romagna, è la zona che raggruppa le regioni con l’incidenza di mortalità sul lavoro tra le più elevate a livello nazionale. A fine settembre 2024, il rischio di infortunio mortale in regione (27,2 morti per milione di occupati) risulta superiore a quello medio nazionale (24,0).Per quanto riguarda le incidenze, nel dettaglio, in regione si scopre che anche la nostra provincia risulta essere in zona arancione, insieme a Forlì-Cesena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia. Rimini e Piacenza si trovano in zona rossa con indici rispettivamente pari a 41,6 e a 38,6 mentre in zona gialla, invece, ci sono Parma e Ravenna.

La nostra provincia, infatti, era in zona arancione lo scorso anno ed è rimasta in zona arancione anche nel 2024: confrontando i dati gennaio-settembre dei due rispettivi anni, possiamo infatti notare come l’indice di mortalità ogni milione di occupati era stato allora di 30,7 mentre nell’anno ancora in corso si attesta a 24,6. Cifre che, nonostante il calo, trattengono comunque il nostro territorio nella cosiddetta zona arancione. Anche il dato 2024, infatti, è superiore all’indice medio nazionale (pari al 24,0).

Lente di ingrandimento alla mano, l’analisi mostra però come gli infortuni mortali, nella nostra provincia, da gennaio a settembre, siano calati del 38%, passando quindi da 13 decessi registrati nei primi nove mesi dell’anno scorso, agli otto di quest’anno nello stesso periodo di tempo. Numeri in flessione, è vero (Modena è la provincia che segna il maggior calo, subito dopo c’è Piacenza) ma che non fanno comunque tirare nessun sospiro di sollievo: ancora oggi, infatti, sul territorio provinciale, regionale e nazionale, la piaga degli infortuni sul lavoro non smette di sanguinare.

Esclusi invece gli infortuni in itinere, l’analisi mostra come nella nostra regione, si contano 43 vittime maschili sul lavoro e due donne. Ben 49 gli uomini, invece, che hanno perso la vita a causa di un infortunio mortale nel 2024 (+14% rispetto all’anno precedente), sei le donne (+200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Ancora più nel dettaglio quindi, a livello regionale, gli incidenti mortali totali sono cresciuti da 58 a 72, quelli solo in occasione di lavoro da 45 a 55. E se sono calate le denunce di infortunio sul lavoro per gli uomini, da 33.448 a 31.988, sono aumentate di qualche unità quelle delle donne (da 15.819 a 16.035).

I morti italiani, in regione, sono cresciuti da 32 a 41, quelli stranieri da 13 a 14. La fascia d’età più colpita da infortuni mortali è quella 45-54 anni (38% dei decessi totali), secondi gli over 65 (26%) e terzi con il 24% i 55-64.