"Infortuni sul lavoro, fermiamo la strage Servono più controlli nei cantieri"

"Ispettorato e Medicina del Lavoro devono essere più presenti nei cantieri per prevenire questi gravi incidenti – affermano Rodolfo Ferraro (Fillea Cgil) e Marco Bottura (Cgil Mirandola) – E’ inaccettabile restare inermi a contare i morti sul lavoro, ad aggiornare i numeri di una strage continua". I sindacalisti intervengono dopo il tragico incidente a Cavezzo in cui ha perso la vita Massimo Giliberti, l’artigiano 55enne di Sorbara caduto mentre era sul ponteggio. "Gli incidenti in cantiere non sono mai una fatalità" denuncia la Cgil che richiama al rispetto delle regole. Per la Fillea e la Cgil impedire le morti sul lavoro e battersi per la salute e sicurezza è l’obiettivo prioritario. "Quando una persona muore sul lavoro è sempre una sconfitta per tutti", afferma Domenico Chiatto, componente della segreteria Cisl Emilia Centrale. "È indispensabile rafforzare la formazione e cultura della sicurezza, sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori. A Modena manca almeno il 30% degli ispettori del lavoro e sono insufficienti pure gli ispettori di Inps, Inail e Ausl, se si considera che devono controllare circa 60 mila aziende modenesi con almeno un addetto".