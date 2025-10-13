Infortuni sul lavoro, in provincia un decesso al mese

Un infortunio mortale al mese. Il numero di decessi a Modena è lo stesso dell’anno scorso, mentre calano le denunce di malattie professionali. È quanto emerge dalla 75ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro che si è tenuta ieri a Parma. Promossa da Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), a Modena guidata dalla presidente territoriale Marina Beneventi Merini, l’evento è l’occasione per fare il punto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e per rinnovare l’impegno a tutela dei lavoratori. Nel periodo gennaio-agosto 2025 emerge che, guardando agli infortuni totali, a livello regionale si registra una diminuzione complessiva (-1,4%): Modena si allinea a questo trend con un calo dello 0,7%. Mentre altri territori, come Forlì-Cesena, segnano un aumento (+3,3%).

Per quanto concerne gli infortuni mortali Modena conta otto decessi, un dato che rimane invariato rispetto al 2024, ma stride con la diminuzione dei casi a livello regionale, dove si passa da 68 a 53. Ravenna per esempio ha zero decessi. Quanto alle malattie professionali, Modena mostra una diminuzione significativa delle denunce (da 569 del 2024 a 470 del 2025, -17,4%), laddove invece a livello regionale aumentano (+3,9%). Durante la Giornata sono stati premiati 2 infortunati sul lavoro a Modena: Giuseppe Elia (nella foto) e Toaufik Fattoum.

Ma come intervenire per ridurre ancora di più questi dati? Secondo l’Anmil – organizzazione senza scopo di lucro dedicata a sostenere e difendere i lavoratori che hanno subito infortuni o disabilità sul lavoro – occorre intanto "potenziare la formazione dei lavoratori, con particolare attenzione ai rischi specifici di ogni settore". Quindi controlli più efficaci nei luoghi di lavoro, "garantendo il rispetto delle normative sulla sicurezza", e promuovere una cultura della prevenzione, "coinvolgendo tutti gli attori della filiera produttiva".

L’idea in prospettiva è dar vita a un’Agenda per la sicurezza. L’Anmil si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro, offrire supporto e assistenza ai lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali, collaborare con istituzioni e aziende per migliorare le condizioni. "La 75ª Giornata Nazionale è un’occasione per rinnovare l’impegno a fare della sicurezza sul lavoro una priorità assoluta. Solo così si potrà evitare che altre vite vengano spezzate".

