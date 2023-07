Infortunio durante manifestazione di trial, trasportato in ospedale con elicottero Un concorrente di una manifestazione di trial è caduto procurandosi una lussazione di spalla. L'organizzazione ha richiesto l'intervento di un'ambulanza e un medico per il recupero. L'intervento è durato un'ora, poi è stato deciso di chiamare l'elicottero per il trasporto al Baggiovara.