Infortunio mortale a Novi: "È una sconfitta per tutti"

La comunità di Concordia è sotto choc dopo la notizia dell’improvvisa scomparsa di Aniello Esposito, morto nel pomeriggio di mercoledì dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Novi. Esposito, 69 anni, era originario di Salerno ma da molti anni risiedeva a Concordia. Il giorno dopo la tragedia, nella villa distante dal centro, immersa nel verde, c’è un via vai di persone, parenti, amici. I vicini stessi non hanno voglia di parlare, sono senza parole. La tragedia è avvenuta intorno alle 15.40, all’interno di un‘azienda della zona artigianale di Novi, la CMD di via Milano, specializzata in carpenteria meccanica. Il padre, in pensione, l’aveva lasciata al figlio, e andava sul posto per insegnargli il mestiere. Per cause in corso di accertamento, l’uomo si trovava con il figlio sul tetto dell’azienda: secondo le prime ricostruzioni, pare che l’imprenditore sia passato sopra un lucernaio che sarebbe ceduto sotto il suo peso, facendolo cadere a terra da un’altezza di circa sette metri. Un volo fatale che non gli ha lasciato scampo. I sanitari, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Carpi, hanno tentato di rianimarlo ma invano; inoltre i pompieri, con l’autoscala da Modena, hanno riportato a terra il figlio, che era rimasto bloccato sul cestello. "Prima di venire a Concordia abitava a Soliera – racconta un vicino – dove aveva un’impresa edile. Ci vedevamo poco perché entrambi eravamo sempre fuori casa per lavoro. Lo vedevo nei fine settimana passeggiare lungo la via, una persona riservata". "L’ho conosciuto tanti anni fa nei cantieri - ricorda un abitante di Concordia -. Io e altri ragazzi gli portavamo il cemento e non potrò mai dimenticare la sua gentilezza: aveva sempre molte premure, ci portava la colazione, un panino o lo gnocco. Era cordiale, sempre sorridente. Inoltre, non si tirava mai indietro quando c’era da lavorare, e pur essendo il capo cantiere, spesso ci accompagnava e ci dava una mano. Una bella persona".

La salma dell’uomo è stata portata in Medicina legale a Modena, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’infortunio mortale di Esposito interviene Domenico Chiatto, segretario generale aggiunto della Cisl Emilia Centrale con delega alla salute e sicurezza sul lavoro: "Il fatto che questa volta a perdere la vita sia stato un imprenditore in pensione e non un lavoratore dipendente non attenua la gravità del fatto, perché la sicurezza deve essere garantita a chiunque acceda in un luogo di lavoro a qualsiasi titolo. La circostanza che la vittima sia italiana e sicuramente esperta – prosegue Chiatto - dimostra che è indispensabile innanzitutto rafforzare la formazione sulla sicurezza, sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori. É inaccettabile che dopo tanti anni di accordi, normative, protocolli e corsi di formazione, si continui a morire per cadute dall’alto. Quando una persona perde la vita sul lavoro è una sconfitta per tutti". Maria Silvia Cabri

