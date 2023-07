Infortunio nel bosco, varco con la motosega per consentire i soccorsi

Ieri mattina alle 10.45 circa la stazione monte Cimone del Soccorso Alpino e Speleologico è stata attivata dal 118 per un uomo che, mentre si trovava a funghi nel bosco, ha riportato un trauma ad un ginocchio. Il 69enne, residente a Formigine, era in compagnia di due amici in una zona boschiva molto fitta vicino al sentiero 433 che dal rifugio Taburri porta al Libro Aperto. Sul posto è giunta una squadra SAER di Fanano, ed è stato attivato l’elisoccorso di Pavullo. Data la complessità dell’operazione a causa del fitto bosco nella zona in cui si trovava l’infortunato, è stato richiesto un ulteriore supporto: è stato sbarcato un altro tecnico che, con una motosega, ha creato un varco per permettere all’elisoccorso di verricellare il fungaiolo e trasportarlo così all’ospedale di Pavullo.