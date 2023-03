Infortunio sul lavoro a Fiorano (Modena), operaio cade dal tetto: gravissimo

Incidente sul lavoro a Fiorano, in provincia di Modena

Fiorano (Modena), 22 marzo 2023 – Grave incidente sul lavoro a Fiorano, dove un operaio di 25 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dall’alto. Il ragazzo, di orogine marocchina, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Maggiore di Bologna; stando alla ricostruzione dell’accaduto, stava lavorando, in via Canaletto, sul tetto di un’azienda, quando è caduto da un’altezza di una decina di metri.

Sul posto è immediatamente intervenuto l’elisoccorso, che ha portato il 25enne nell’ospedale felsineo. Il giovanissimo operaio è grave, in Rianimazione con prognosi riservata. Sul posto, a Fiorano, per accertamenti la medicina del lavoro e dei carabinieri che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.