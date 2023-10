Infortunio sul lavoro . Operaio morì in azienda, imprenditori alla sbarra

Era stato colpito da un ‘disco’ metallico del peso di 150 chili. Ieri i datori di lavoro sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. Quattro gli imputati, accusati a vario titolo di non aver garantito al lavoratore le necessarie misure di sicurezza. L’infortunio era avvenuto intorno alle 13 del 21 settembre del 2018 presso l’ Alfa Engineering, cooperativa che si occupa della lavorazione di parti metalliche, in particolare giunti di isolamento per impianti elettrici e termici, situata in via Mozart, nella zona industriale di Modena est. La vittima, l’operaio 42enne Janos Koto morì dopo una settimana di agonia. Ieri mattina il giudice ha rinviato a giudizio la presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante e datore di lavoro della Alfa Engineering; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché consulente esterno, il responsabile di produzione e preposto in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e il responsabile del collaudo (gli ultimi due erano i diretti superiori di Janos Koto). La vittima era anche componente del cda della coop a responsabilità limitata e quel giorno era in corso la prova di un giunto per un isolante, alla presenza dei clienti. Parliamo di un giunto per grandi tubazioni, collegato a tubature chiuse da due tappi metallici (fondelli). L’obiettivo della prova era quello di certificare la tenuta del giunto a determinate pressioni (l’acqua, al suo interno, raggiunse la pressione di 400 bar). Il manufatto non resse e il fondello (di circa 250 chilogrammi) venne sparato dal getto d’acqua al centro dell’officina. Divelte le protezioni metalliche in lamiera, investì Janos Koto che si trovava a circa 4 metri di distanza dal manufatto e che era incaricato di azionare manualmente e manovrare la pompa portatile al fine di immettere acqua in pressione. Secondo la pubblica accusa, non sarebbero stati valutati i rischi per la sicurezza degli addetti alle operazioni di collaudo durante l’esecuzione delle prove di tenuta dei giunti, né tanto meno il rischio di scoppio dei manufatti contenenti liquidi in pressione. Inoltre, gli imputati non avrebbero individuato le necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare durante questa attività. Per la Procura, l’ente avrebbe ridotto i costi aziendali, risparmiando sull’effettuazione dei controlli strumentali delle saldature e sull’allestimento di area di collaudo che consentisse l’effettuazione delle relative operazioni in assoluta sicurezza. Il fratello di Janos si è costituito parte civile con l’avvocato fiduciario di Giesse.

v.r.