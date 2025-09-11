"Infrastrutture? Si pensa solo allo Stretto"

Sanità, scuola, trasporto pubblico, urbanistica, sostegno alle imprese, sinergie Comuni-Regione e soprattutto infrastrutture. Questi, a volerne fare sintesi, i temi sul tavolo che ha riunito in municipio a Sassuolo, ieri, i sindaci del distretto ceramico e il presidente della Regione Michele De Pascale, accompagnato dall’assessore al bilancio e sottosegretario alla presidenza Davide Baruffi. "Un confronto utile, che ci ha permesso di rappresentare, come sindaci del distretto, le nostre necessità alla Regione, che sentiamo vicina e insieme alla quale non smettiamo di studiare il futuro dei nostri territori".

Così il sindaco Matteo Mesini, ben consapevole delle necessità di coordinarsi, a livello locale, con Provincia e Regione in un’ottica di ‘area vasta’. Nel caso dei Comuni modenesi del distretto, come detto, soprattutto la necessità di potenziare quelle infrastrutture che tra Sassuolo e Modena scontano ritardi che penalizzano la competitività di un sistema e all’inerzia del pubblico pagano un prezzo altissimo, sia si parli della Bretella Campogalliano-Sassuolo, sia si tratti di quel raddoppio della Pedemontana chiesta, con una sola voce, dalle due sponde del Secchia che chiamiamo distretto ceramico. E se il trasporto pubblico locale resta una priorità ("va potenziato, valutando tuttavia – ha detto De Pascale alludendo al dibattito che riguarda il collegamento ferroviario tra Modena e Sassuolo – l’impatto sul capoluogo") sono i trasporti ‘privati’, e le infrastrutture che dovrebbero supportarlo il ‘nodo’ sul quale De Pascale si sofferma. "Siamo tutti molto preoccupati: sembra che l’unica priorità, in questo senso sia, il ponte sullo Stretto. Va sbloccata la vicenda delle concessioni autostradali, con l’Europa che sta tenendo sotto scacco tutte le infrastrutture italiane, e sbloccarle vorrebbe dire garantire risorse essenziali anche per la Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana", ha detto De Pascale. Aggiungendo come quello tenutosi ieri a Sassuolo sia stato "un bel momento di confronto, e non sarà l’ultimo".

Per restare alle vicende che riguardano più da vicino Sassuolo, e segnatamente al raddoppio della Pedemontana, il presidente della Regione ha preso atto, aggiungendo tuttavia come "tutte le risorse disponibili oggi in Italia, ovvero 13 miliardi, se le prende il ponte di cui si diceva, e non si capisce quanto il governo stanzierà per la nostra Regione né riusciamo a capirne la strategia. Di fatto – ha concluso - parliamo di un fabbisogno di miliardi dell’Emilia-Romagna, che si scontra tuttavia con le scelte di un governo che ha messo tutte le risorse che aveva tra Sicilia e Calabria, lasciando nulla al resto del Paese".

Stefano Fogliani