Infrazioni al semaforo: giro di vite. Sanzioni per 19mila euro nel 2024. Tre nuovi photored tecnologici

Passare col semaforo rosso è uno dei comportamenti più pericolosi e tra le infrazioni più frequentemente commesse dagli automobilisti: a Modena nel 2024 sono state circa 19mila le sanzioni elevate dalla Polizia locale per questo motivo. La Giunta comunale ha deciso di utilizzare una quota dei proventi delle sanzioni al Codice della Strada per l’acquisto di tre nuovi dispositivi di rilevamento delle infrazioni semaforiche, i cosiddetti ’photored’, ma in realtà – fa sapere l’amministrazione – si tratterà di strumentazioni tecnologiche più efficaci e di ultima generazione. I tre nuovi apparecchi, che oltre ad essere in grado di rilevare automaticamente i passaggi con il rosso, offrono la possibilità di immagini fotografiche e video dei veicoli prima e dopo la linea d’arresto, con riconoscimento della targa anche di notte, sorveglieranno i passaggi semaforici in tre intersezioni individuate sulla base del traffico e dei dati sull’incidentalità negli ultimi anni. Si tratta in particolare degli incroci viale Corassori-viale Italia (dove nel 2024 si sono verificati tre incidenti stradali), via Giardini-viale della Pace (che nel 2023 aveva visto sei incidenti, uno nel 2024), via Pisano-viale Amendola (dove da inizio 2025 si sono verificati già due incidenti). L’installazione dei tre nuovi dispositivi, che porterà a 25 il numero degli incroci semaforici controllati elettronicamente in città, verrà effettuata tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

Intanto, già a giugno la Polizia locale ha in programma una campagna di controlli e sensibilizzazione per la sicurezza degli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti. Proprio ieri, in via Araldi, una ragazza di 25 anni é stata investita da un’auto. L’incidente é avvenuto intorno alle 8,20. Pare che la giovane, da quanto raccontato da alcuni testimoni, stesse attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Zanoli quando é sopraggiunta una Volkswagen Tuareg bianca, condotta da un 46enne residente in città diretta verso via Vignolese. L’auto, per cause ancora in corso di accertamento, l’ha urtata violentemente. La ragazza è caduta a terra perdendo conoscenza. "Sono uscito dal negozio e ho visto la ragazza a terra che non si muoveva – ha raccontato il titolare di un negozio di alimentari – credo fosse svenuta. L’uomo alla guida dell’auto si disperava e continuava a dire che non l’aveva vista". E’ stato lo stesso automobilista a chiamare subito i soccorsi: la ragazza è in terapia intensiva a Baggiovara. Da stabilire se fosse sulle strisce pedonali.