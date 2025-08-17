Inghiottito dal canale. Si tuffa con l’amico ma non riemerge: "L’abbiamo visto sparire"

Modena, 17 agosto 2025 – Aveva deciso di trascorrere il Ferragosto con una famiglia di amici; madre e figli. Dopo il pranzo e dopo una battuta di pesca, vista la calura, si è tuffato in acqua insieme all’amico. Un primo tuffo e poi un altro ancora ma, all’improvviso, è stato visto sprofondare in acqua. Sono ore di apprensione per il giovane Laurentiu Gorea, moldavo con cittadinanza rumena di 23 anni, residente a Modena. Avrebbe compiuto 24 anni il prossimo 30 agosto.

Le ricerche, venerdì pomeriggio, sono iniziate subito nelle acque del bacino idrico della località Mondina di Moglia, nel Mantovano, dove si è verificato il dramma. A distanza di oltre 24 ore, però, ieri sera il corpo del ragazzo non era ancora stato trovato.

Purtroppo le speranze di trovare ancora in vita il 23enne sono infatti sfumate col passare delle ore. "Eppure – afferma la famiglia di amici – sapeva nuotare bene e conosceva queste acque, eravamo già stati qui".

Non si esclude che il ragazzo possa essere stato colto da un crampo mentre cercava di tornare a riva. "Non era mai successo niente fino ad ora in quell’area – spiega il sindaco di Moglia, Claudio Bavutti –. Le pompe idrovore sono collegate alla rete dei canali di bonifica e in quel momento, venerdì, qualche pompa era attiva". Il primo cittadino ha seguito con apprensione le ricerche, così come gli amici e i parenti del 23enne che subito sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri, ai vigili del fuoco di Mantova e ai sommozzatori di Bologna che hanno scandagliato i fondali del bacino per ore nei pressi dell’impianto idrovoro Mondine.

"Era in Italia da circa due anni e faceva il trasportatore – ha raccontato l’amica e vicina di casa del giovane – viveva in via Mantegna e io e la mia famiglia a poche centinaia di metri di distanza. Venivamo spesso qui in zona – ha spiegato la ragazza –, anche domenica scorsa: Laurentiu sa nuotare ma domenica scorsa avevamo fatto il bagno in un altro punto. Era un grande lavoratore".

A sottolineare come il giovane sapesse nuotare è anche la mamma della ragazza: "Era in acqua con mio figlio. Ad un certo punto ha detto a mio figlio: ’dai, torniamo indietro’ e hanno iniziato a nuotare. Laurentiu si era tuffato due volte ma soffre di crampi. Credo sia stato colto da un crampo: lo abbiamo visto mentre era fermo immobile in acqua, prima di affondare. La sera prima avevamo fatto una grigliata; voleva festeggiare le vacanze".

Sul posto, ieri, era presente anche il datore di lavoro del giovane. "Ero a Salerno; ho una piccola azienda di autotrasporti e sono rientrato dalle vacanze subito, appena ho saputo. Lavorava per me da sei mesi; era un bravissimo ragazzo e ho lasciato le vacanze per venire qua – ha dichiarato l’uomo –. Mi ha chiamato la sua mamma all’alba di oggi (ieri, ndr) e sono partito subito. Le speranze sono vane ormai ma speriamo di poter restituire il corpo alla mamma; almeno quello".

Le ricerche proseguiranno anche nella giornata di oggi con squadre specializzate. Sul posto per tutta la notte sono rimasti gli amici del 23enne, distrutti dal dolore.