Ingorghi alla Festa del Pd "Parcheggi gratis per le auto condivise: così snelliamo il traffico"

"Ottima partenza per la prima settimana della Festa de l’Unità di Modena". Stando ai numeri, secondo gli organizzatori l’edizione nel nuovo spazio dell’Ippodromo di via Argiolas sembra proprio aver destato l’interesse e la curiosità dei modenesi e non solo.

"Nei primi tre giorni, dall’inaugurazione di venerdì 25 fino alla sera di domenica 27 agosto – fanno sapere dal Pd – si sono infatti registrati 3.500 parcheggi, oltre 5.000 coperti, 2.300 spettatori a concerti e spettacoli e oltre mille persone alle iniziative politiche, tra cui il folgorante esordio con la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein".

"Questi sono numeri davvero buoni – commenta Yuri Costi, responsabile dell’organizzazione della Festa per la Segreteria provinciale del Pd – che ci ripagano di tutta la fatica e l’impegno profusi nell’organizzare un’edizione 2023 che rappresentava, da tanti punti di vista, un’incognita, sia per il nuovo spazio che per i tempi ristretti per preparare la manifestazione. Siamo davvero felici di questo grande riscontro di presenze: è il regalo più bello per le volontarie e i volontari che hanno dedicato la propria estate a rendere possibile questa edizione".

Un afflusso, quello all’Ippodromo di via Argiolas, che ha dato l’idea ai promotori di lanciare una nuova iniziativa, il car pooling: "Fino al 18 settembre, le vetture che arriveranno alla Festa con a bordo almeno quattro persone godranno del parcheggio gratuito". A spiegarlo è il responsabile della tesoreria del Pd modenese, Francesco Ori, che aggiunge: "Effettivamente, soprattutto nelle prime due serate della Festa, si sono verificati disagi, di cui ci scusiamo, dovuti proprio al grande afflusso di persone, ma già domenica la situazione si andava normalizzando. Con questa iniziativa vogliamo contribuire ulteriormente a rendere la situazione la più scorrevole possibile".

Il giornalista e blogger Francesco Costa, sarà ospite alla Festa de questa sera alle ore 21.30. L’incontro, gratuito, si terrà presso l’Arena spettacoli, dove Costa, notissimo per i suoi racconti della società, della politica e della cultura USA, che dal 2015 al 2020 ha tenuto nel suo podcast ‘Da Costa a Costa’, fornirà i suoi ‘consigli per informarsi meglio’: che fare in un mondo in cui le fonti di informazione sono sempre più numerose.