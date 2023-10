Ingortp tra nobili e guardie d’onore

Un tuffo nel passato di glorie, di onori e di medaglie al valore, simboli oggi spesso negletti. A Castelfranco in Corso Martiri 37, nella residenza nobiliare di Villa Fava, sabato le luci hanno brillato su Ingortp, Istituto nazionale per le Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon. Dimora, appunto, delle salme dei reali d’Italia. Al rendez-vous di presentazione delle attività e degli scopi dell’istituto introdotto dalle delegate Ingortp per Bologna e Provincia Elisabetta Fava e Lisa Ferrone hanno partecipato il Marchese René Talon Sampieri e il Conte Giacomo Boari Cavina con un folto gruppo di Guardie d’onore che militano nelle Forze Armate con gradi apicali, il paracadutista Lorenzo Bongiovannie i giornalisti Sofia Lucia Martignani e Mauro Spinato. Ingortp è il più antico Istituto combattentistico in Italia (secondo in Europa), fondato nel 1878, apartitico e apolitico, dal 1911 ente morale, dal 1946 riconosciuto dalla Repubblica Italiana. Il Labaro della Presidenza si fregia di 63 Medaglie d’Oro al Valor Militare appartenenti ai militari iscritti all’istituto.

g.a.t.