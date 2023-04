"Ingredienti e impasto ‘sassolese’ Così la mia pizzeria è stellata"

La notizia è arrivata con una chiamata, del tutto inaspettata, circa una settimana fa. "Buongiorno, siete entrati a far parte della nostra guida" sono state le parole arrivate al telefono del ristorante pizzeria ‘Aragosta’ di Sassuolo, un’eccellenza nell’ambito della ristorazione, che con la sua pizza è entrata ufficialmente a far parte della prestigiosa guida ‘Chef di Pizza stellato’. Presumibilmente a febbraio, una delegazione della Guida si è recata nel ristorante, in sordina, per valutare il servizio: il giudizio sarebbe stato eccellente, tanto da complimentarsi notevolmente alla comunicazione dell’assegnazione della Stella. Il responsabile del reparto pizzeria, Gerardo Comentale, è già presente sul sito nell’elenco dei pizzaioli stellati: "Era da anni che provavamo ad entrare in una guida ma non ci eravamo mai riusciti, anche per una questione di territorialità - spiega Comentale - perché a livello di pizza il Nord viene sempre un po’ snobbato. Quando una settimana fa è arrivata questa notizia, è stata davvero una bellissima sorpresa. Sono stato davvero contento, considerata l’attenzione che da 31 anni mettiamo nella ricerca degli ingredienti: ad esempio, noi condiamo le pizze con olive taggiasche, funghi chiodini e carciofi romani. Nonostante credo che il giudizio del cliente si basi proprio al 99% sulla qualità degli ingredienti, attenzione poniamo anche all’impasto che definisco ‘contemporaneo sassolese’: lo stampo è napoletano, ma per adattarci alle richieste dei clienti tendiamo ad allungare leggermente i tempi di cottura".

Riccardo Pugliese