Ingresso libero a 40mila lavoratori per raccogliere le mele e l’uva

Via libera all’ingresso di 40mila lavoratori stranieri extracomunitari interamente impegnati nel lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Lo rende noto la Coldiretti nell’evidenziare la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Dpcm che integra i flussi stagionali proprio in occasione dell’avvio delle importanti campagne di raccolta delle mele e della vendemmia. "Sono molti i ‘distretti agricoli’ in cui i lavoratori immigrati sono una componente essenziale e bene integrata nel tessuto economico e sociale – spiega Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti regionale – Come nel caso della raccolta della frutta in Emilia Romagna".

In Italia – sottolinea Coldiretti – un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere con 358mila lavoratori regolari provenienti da ben 164 Paesi diversi che sono impegnati nei campi e nelle stalle fornendo più del 30% del totale delle giornate di lavoro necessarie, secondo il Dossier Idos. "I lavoratori stranieri in agricoltura – conclude Marco Allaria Olivieri, direttore di Coldiretti Emilia-Romagna – sono per la maggior parte provenienti da Romania, Marocco, India e Albania. Si tratta soprattutto di lavoratori dipendenti a tempo determinato che arrivano dall’estero e che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese spesso stabilendo delle relazioni professionali oltre che di amicizia con gli imprenditori".