Iniezione di capitali per turismo e foreste

A distanza di oltre un anno dall’approvazione della Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027, il GAL (Gruppo Azione Locale) ‘Antico Frignano e Appennino Reggiano’ è finalmente in grado di comunicare che il giorno lunedì 17 marzo verranno pubblicati i primi due avvisi del nuovo periodo di programmazione. Si tratta di un bando sulle imprese turistiche ricettive ed uno per le imprese forestali, per complessivi 2 milioni e mezzo di euro di quote contributive. Nel dettaglio si tratta del bando ‘01B’ per il recupero, per la qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive che finanzierà con contributo in conto capitale fino al 60% progetti di investimento per la riqualificazione e la diversificazione delle strutture ricettive di ogni ordine e tipologia con risorse pari a 1.745.660,00 euro. Il secondo bando ‘09B’ di qualificazione della filiera forestale, in continuità con le passate edizioni, sosterrà invece gli investimenti delle imprese operanti nel settore forestale nell’ottica di supportare con contributi fino al 60% l’innovazione tecnologica. Le risorse a disposizione ammontano a 729.298 euro.

Tutti gli interventi dovranno essere localizzati nel territorio del GAL. Il termine previsto per la presentazione delle domande di sostegno è il 30 giugno 2025. Ad aprile il GAL organizzerà incontri in presenza e on line per illustrare i dettagli degli avvisi pubblici. Per maggiori informazioni, per le modalità di partecipazione e per verificare il calendario della presentazione dei bandi on line e off line, è possibile consultare il sito istituzionale del GAL https://www.galmodenareggio.it/bandi-gal/. In provincia di Modena il Gal comprende 20 comuni: Fanano, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola e Zocca. Il GAL, Gruppo d’Azione Locale, è uno strumento promosso dall’Unione Europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali. I GAL sono raggruppamenti di partner pubblici e privati che rappresentano sia le popolazioni rurali, attraverso la presenza di enti pubblici territoriali (comuni, province e comunità montane), sia le organizzazioni degli operatori economici presenti nel territorio.

g. p.