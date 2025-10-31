"Inizi gare ai mille all’ora. E’ il segnale migliore"

"Nessuno molla, nessuno abbassa la testa". È tutto in questa frase di Buchegger il succo di Piacenza-Modena ma forse di tutte e tre le prime uscite della Valsa Group di questa stagione. Una Valsa Group che affronterà la quarta giornata di campionato come non capitava da tanto, troppo tempo. Ovvero, giocandosi la vetta della classifica, seconda forza della SuperLega sin qui con 7 punti, dietro soltanto appunto alla prossima avversaria, quella Sir Susa Scai Perugia che sembra, ancora una volta, la corazzata da battere. Salvo imprevisti non ci sarà il vantaggio di giocare ancora, come successo in due occasioni su tre, senza il palleggiatore titolare dall’altra parte, ma poco importa. La Modena vista a Piacenza è una squadra in crescendo tecnico ma soprattutto di personalità: emblema quel quarto set col muso sempre avanti e il terrore di una rimonta piacentina, ricacciato indietro anche coi cambi, con il fin lì marginale Arthur Bento, con la furia di un Buchegger che era andato a marce ridotte nei primi tre parziali. La panchina è un punto di forza di questa Modena, che ha cambi validi in tutti i ruoli, palleggiatore e libero compreso. Ecco, il libero, giocatore che merita una considerazione a parte: in una giornata traballante per la ricezione, Luke Perry è stato colonna portante della seconda linea.

Sin qui, in valore assoluto, uno degli acquisti più pesanti dell’intera SuperLega. E se Modena ha addirittura dominato e poi fatto partita pari senza mai vedere il miglior Davyskiba, con un Porro a volte incerto dietro e con un Buchegger dominante soltanto nell’ultima mezz’ora, beh, il futuro davanti sembra sempre più roseo per una squadra di grande dinamicità, fisicità e gioventù che non potrà far altro che crescere in convinzione e negli automatismi. A fine partita Paul Buchegger ha spiegato alcune cose fondamentali per comprendere questa squadra: "Abbiamo iniziato ancora a bomba nei primi due set, questa è un’ottima cosa", ha detto Buchegger, e ha ragione anche perché è successa per la terza partita consecutiva, e può rappresentare davvero un punto di forza per la Valsa Group, un modo per mettere pressione fin da subito ai propri avversari, far capire loro che non c’è mai nulla di facile quando dall’altra parte della rete ci sono delle maglie gialloblù. "Queste tre partite ci danno l’idea di poter fare un bel campionato – continua Buchegger – anche perché abbiamo imparato dagli errori di Milano. Perugia sappiamo che sarà tosta. Anche contro di loro però vogliamo dimostrare chi siamo".

Alessandro Trebbi