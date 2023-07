Inizia una settimana rovente "Andiamo incontro a possibili temperature da record storico"

Giornate sempre più calde. O meglio, "giornate roventi". Così roventi da poter sfiorare - o addirittura superare - i record storici, in un’estate dove le temperature continuano a segnalare numeri sempre più elevati. Secondo il meteorologo Luca Lombroso, responsabile tecnico dell’Osservatorio Geofisico di Modena, andiamo incontro a temperature da record.

Luca Lombroso, cosa potrebbe succedere?

"Intanto, è bene sottolineare che il superamento di un record si constata misurandolo, non prevedendolo – spiega il meteorologo -. Ma allo stesso tempo bisogna sottolineare la presenza di ondate di caldo inusuali. Le temperature sono sopra la media: la differenza sostanziale rispetto al passato non è soltanto che ora faccia ancora più caldo, ma anche che questo stesso caldo duri più a lungo. Il cambiamento climatico ci sta presentando un conto molto amaro".

Che giornate ci attendono?

"Domani e dopodomani (martedì e mercoledì) Modena dovrà fare i conti con giornate roventi. Dove le temperature saranno vicine ai quaranta gradi. Insomma, giornate molto pesanti: riavvolgendo il nastro, con un tuffo nel passato, il record storico – ancora attuale – risale al 29 luglio 1983, con 38.5°C. Ma in quegli anni, quella fu un’ondata di caldo episodica, al contrario di adesso, dove invece ne vediamo tante e frequentemente: anche nel 2017 abbiamo toccato numeri importanti. Sono riferimenti da tenere d’occhio nei prossimi giorni e non solo".

Cos’altro è cambiato?

"Da molti anni osserviamo e studiamo approfonditamente l’aumento dei ‘giorni caldi’. Soltanto negli anni Ottanta, questi ultimi erano una ventina, mentre ora ammontano a quaranta-cinquanta, con punte anche di ottanta. Così come ad aumentare sono le notti ‘tropicali’. Nell’immaginario collettivo, molti pensano che queste temperature siano normali durante una stagione come l’estate, ma non è così. È chiaro che questo caldo non durerà in eterno – ci saranno inoltre flessioni con passaggi di temporali - ma sicuramente, come già sottolineato, faremo i conti con temperature anomale".

Con queste temperature, i temporali risultano inoltre essere sempre più violenti.

"È l’altro lato dell’ondata di caldo. Si accumula calore e quando arrivano i temporali questa ‘violenza’ è inevitabile".

Bisogna preoccuparsi?

"Sì. Ma c’era bisogno di farlo prima. Ormai i danni sono stati fatti. Adesso c’è da convivere con queste situazioni".

Come procedere, quindi?

"Soprattutto nei prossimi due giorni di caldo rovente, sappiamo che bisognerà evitare di esporsi, mangiare cibi freschi e leggeri, bere molta acqua, fresca ma non gelida. Evitare assolutamente lavori all’aperto, non solo nelle ore più calde ma anche già dall’alba e in serata. Purtroppo, le problematiche sono rilevanti: bisogna sapersi ‘rimodulare’ e perché no, fermarsi e ridurre i nostri ritmi".

Ci sono altre criticità in vista?

"Non mi stupirei se si verificassero dei lunghi blackout, perché le reti elettriche possono andare sotto stress. Non siamo a Dubai, che è una città costruita su questo tipo di clima, ma nei prossimi giorni anche le nostre temperature saranno simili alle loro, con la differenza che Modena non è chiaramente preparata per questo. Nell’Ottocento, situazioni del genere capitavano ogni cinquant’ anni. E soltanto per pochi giorni. Ora c’è una situazione ben differente"

Giorgia De Cupertinis