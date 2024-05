Iniziata la Festa dell’Unità. Musica e incontri politici, tra gli ospiti Bersani e Guerra

Buona musica e aggregazione sono gli ingredienti giusti per stemperare la tensione in casa Pd, in vista di questo rush finale verso le elezioni di giugno.

Taglio del nastro per la Festa cittadina dell’Unità, alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli, del candidato alle prossime elezioni amministrative Massimo Mezzetti, della segretaria cittadina del Pd Federica Venturelli e di tutti i membri del comitato cittadino del partito democratico.

Mai come quest’anno la Festa dell’Unità comunale cade in un periodo significativo per la compagine politica di sinistra, e da ieri al 2 giugno nell’area dell’Ex Macello si susseguiranno eventi culturali alternati a musica dal vivo con band rinomate nel panorama regionale.

"Sono stati due mesi di lavori intensi volti ad allestire una location consona all’evento — ha spiegato l’organizzatore Alessandro De Bassa — In calendario ci sono circa una decina di incontri politici, che avranno da cornice eventi ludici e musicali: il nostro obiettivo è rinnovare la manifestazione ed attrarre un pubblico molto giovane, per questo abbiamo rinforzato l’offerta di intrattenimento e spettacolo.

In ultimo posso dire che il menù è davvero ricco e buono, con prezzi onesti, con la cucina aperta tutte le sere e centinaia di coperti disponibili".

Tra le serate in programma da segnalare, il 14 maggio arriverà a Modena l’ex premier Pier Luigi Bersani, per un confronto con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il candidato sindaco Massimo Mezzetti, mentre Maria Cecilia Guerra e Antonio Carpentieri parleranno coi sindacati di lavoro il 18 maggio.

Il 25 maggio invece il consigliere regionale PD Antonio Mumolo parlerà dell’Europa degli ultimi.

Jacopo Franceschini