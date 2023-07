Iniziati i Lavori di Manutenzione Straordinaria del Ponte di Palagano

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Savoniero sul torrente Dragone lungo la strada provinciale 28 nei Comuni di Palagano e Montefiorino, per un importo complessivo di 700 mila euro realizzati dalla ditta Stradedil srl di Boccassuolo di Palagano, che comporteranno la chiusura totale del ponte (anche ai pedoni), per due mesi a partire da lunedì 10 luglio.

L’intervento prevede, tra l’altro, lo spostamento del muro paraghiaia prefabbricato, la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta e smaltimento delle acque superficiali, la sabbiatura delle superfici maggiormente degradate del ponte, l’inserimento di tiranti e reti in acciaio inox e fibra di basalto, e il ripristino delle strutture del ponte.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "non è mai semplice intervenire su manufatti come questo, perché il disagio che comporta per la cittadinanza non può essere trascurato, tuttavia si stratta di opere necessarie a garantire la sicurezza della strada, fondamentale per l’incolumità di chi vi transita ogni giorno".