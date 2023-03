Iniziativa al cinema per i 50 anni di ’E’ Scamàdul’

Si svolgerà sabato 18 marzo, alle 21, presso il Cinema Belvedere di Sestola, ‘Per una nuova luce’, l’ultimo appuntamento della rassegna Sestola Brilla, dedicata alla celebrazione dei primi 50 anni di attività sul territorio dell’Associazione culturale E’ Scamàdul. L’associazione culturale, mediante la lente innovativa dei Sick Pine Video, proporrà un’inedita interpretazione del valore identitario della cultura locale capace di parlare e valorizzare il passato attraverso un linguaggio nuovo e contemporaneo.

"‘Per una nuova luce’ – afferma Elena Pagliai, organizzatrice dell’iniziativa e presidente di E’ Scamàdul – non vuole rappresentare soltanto la conclusione di una lunga progettualità, ma l’inaugurazione di un nuovo anno di attività sul e per il territorio, che punti a promuovere una cultura sempre più alla portata di tutti, attraverso l’uso di forme di espressione differenziate ed innovative, capaci di sensibilizzare sia la comunità sestolese sia turisti in visita a Sestola".

w.b.