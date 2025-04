Iniziativa per il Centro oncologico: "Fatti bella con una donazione". Raccolti 2500 euro per il restyling

Trentuno manicure, cinquanta pieghe e, grande novità dell’edizione 2025 ribattezzata "Spring Edition", dodici tagli uomo, per un totale di 2.500 euro raccolti tra generosità dei partecipanti e una donazione diretta di Lapam Confartigianato. Dopo il successo della prima edizione svoltasi nel novembre del 2024, sono questi i numeri della maratona di bellezza "Fatti bella donando al COM", l’iniziativa aperta al pubblico che domenica scorsa, nei laboratori Obiettivo Bellezza di FORMart in via Emilia Ovest 693/b a Modena, ha visto grande affluenza e partecipazione.

L’evento promosso da Lapam Confartigianato, in collaborazione con FORMart e associazione Angela Serra, aveva l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare al COM per contribuire al restyling della sede del Centro Oncologico Modenese, rendendo più moderno, fruibile e accogliente un ambiente dove pazienti oncologici e caregiver possano sentirsi maggiormente a proprio agio.

"Dopo la prima edizione dello scorso anno – spiega Carlo Alberto Rossi, segretario generale Lapam Confartigianato – abbiamo voluto fortemente riproporre questa iniziativa. Come associazione siamo attenti al benessere della comunità e al sociale. Sapevamo che anche in questo 2025 la generosità dei cittadini avrebbe risposto presente, e abbiamo piacevolmente constatato come anche le imprese aderenti all’iniziativa siano aumentate, mettendosi gratuitamente a disposizione per un nobile scopo. Credo che questa sia un’iniziativa che abbia solo riscontri positivi: da un lato permette di dare il proprio contributo per una giusta causa, dall’altro offre la possibilità alle nostre attività associate di promuoversi, mostrare le loro capacità, la loro professionalità e il loro know how a una vasta platea. Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica, mettendo in evidenza il progetto dell’associazione Angela Serra e sostenendolo con azioni concrete".

"Siamo entusiasti di essere stati ancora una volta protagonisti di questo evento benefico, mettendo a disposizione i nostri laboratori di estetica e acconciatura – afferma Diletta Maselli, responsabile della sede FORMart di Modena –. Grande partecipazione, grazie anche all’offerta del servizio di taglio uomo, novità 2025".