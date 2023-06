Iniziativa speciale al museo civico

In occasione della decima edizione della Settimana internazionale dei Musei, la Città di Castelfranco Emilia ha organizzato un evento speciale presso il museo civico archeologico "A. C. Simonini". Oggi alle 17,30 è infatti prevista un’iniziativa dedicata al rapporto tra "Sole e Cultura", con gli operatori museali che proporranno una visita guidata speciale sul tema dell’impatto del sole sulla cultura del mondo antico e contemporaneo. Sarà possibile per le famiglie scoprire i reperti del museo civico castelfranchese grazie anche a una nuova audioguida in lingua italiana e inglese, con la possibilità di divertirsi con il gioco dell’archeologo allestito nella prima sala. "La Settimana dei Musei – commenta l’assessore alla Cultura Leonardo Pastore – rappresenta un’importante occasione per promuovere il grande patrimonio culturale locale".