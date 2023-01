Iniziative culturali, il Comune di Castelnuovo invita i cittadini via sms

Il Comune di Castelnuovo Rangone è arrivato anche su WhatsApp. Si chiama "E20 Castelnuovo" il nuovo servizio proposto dall’amministrazione comunale che, attraverso la popolare applicazione di messaggistica istantanea, permette di rimanere aggiornati su tutte le iniziative culturali organizzate nel territorio castelnovese.

"Il servizio – spiegano dal Comune – è gratuito, interattivo e unidirezionale (dal Comune al cittadino), finalizzato a rendere più diretta e tempestiva l’informazione agli utenti e a raggiungere il maggior numero di cittadini".

Per registrarsi al servizio basta mandare un messaggio WhatsApp con scritto "Attiva Castelnuovo" al numero 3667641665. Entro tre giorni lavorativi l’utente riceverà un messaggio di benvenuto e la policy con l’informativa sul trattamento dei dati personali (tutti i messaggi verranno inviati in modalità broadcast, in modo che ogni singolo utente non avrà possibilità di vedere contatti altrui).

Una volta completata la registrazione, l’utente riceverà i messaggi inviati dal Comune su eventi, avvisi relativi a iniziative culturali e, solo in casi eccezionali, messaggi di pubblica utilità a carattere di urgenza.

L’assessore alla cultura Stefano Solignani ha commentato: "E’ un nuovo strumento che si affianca al sito istituzionale e ai canali Facebook e Instagram dell’ente per agevolare la comunicazione con la cittadinanza". m.ped.