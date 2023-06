Iniziative ’medievali’ per 3 giorni al castello

Si accende l’estate al castello di Montecuccolo con tanti ospiti per la quarta edizione de ‘La storia in festa’, iniziativa dedicata alle usanze medievali. Andrà in scena questo weekend dal 9 all’11 giugno: già venerdì sera la locanda ‘La Vetusta’ interna al castello organizza una cena medievale con musica irlandese live e menù speciale (obbligo di prenotazione al 3711542654). Musica live anche sabato sera e locanda aperta dalle 10 alle 24 tutto il weekend. Alle 21 di venerdì, spazio ad un intervento di Francesco Benozzo sull’Irlanda Medievale. Sabato, ore 11, lo scrittore Gabriele Sorrentino parlerà del ‘Duca’ Passerino per poi lasciare spazio prima allo storico Marina Montesano (ore 17), ed infine al Franco Cardini che presenterà il libro ‘Medioevo globale’. Sempre sabato sera ci saranno spettacoli di giocoleria. Domenica, alle 11 e alle 16, due conferenze con Elena Bianchini Braglia e Roberto Marchetto. r.p.