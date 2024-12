Inizio stagione sciistica al Cimone: neve fresca e piste aperte per un weekend perfetto

Erano oltre un migliaio gli sciatori che ieri hanno dato il via alla stagione sciistica sul Cimone. Oggi apertura totale di piste, impianti e raccordi a Passo del Lupo/Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato).

"Situazione ottimale del manto nevoso sui 70 centimetri – dice Luciano Magnani presidente del Consorzio del Cimone – e previsioni meteo favorevoli per un weekend sugli sci". Le previsioni infatti sono di sole e temperature invernali nel week-end, dopo una breve nevicata prevista per la scorsa notte.

"Erano cinque anni che non si dava l’avvio alla stagione sciistica con neve fresca prima delle feste natalizie – prosegue Magnani – ed è da considerare anche che sotto al manto vi è un fondo di neve programmata realizzata in precedenza, così da garantirne maggiore durata".

Gli occhi di tutti ora sono infatti alle feste natalizie, dato che gli incassi da Natale all’Epifania rappresentano mediamente il 50% dell’intera stagione. Feste che l’anno scorso videro una ridottissima apertura di poche piste a Passo del Lupo a causa di temperature troppo sopra le medie. E la ‘voglia di sci’ ora è davvero tanta.

Ieri mattina alle 9 erano già giunti i primi sciatori non solo da comuni modenesi ma anche bolognesi, reggiani e toscani; molti i bambini ai loro primi approcci con lo sci.

"Abbiamo contenuto – dice Magnani – gli aumenti degli skipass mediamente al 5% (inferiore ad altre stazioni italiane): lo skipass feriale costa 37 euro, ragazzi (8/14 anni) e over 65 a 33 euro; festivi 52 e 44 euro. Poi ovviamente sconti per i biglietti di più giorni e per le promozioni con alloggio nei comuni del comprensorio, specificate nel nostro sito www.cimeonesci.it".

Aperta anche la stazione delle Piane di Mocogno. "Dopo l’abbondante nevicata – dicono i referenti della stazione – ecco le piste aperte per il weekend: Campo scuola, pista Poggio, Jenny Kinderpark, pista Bob e pista Fondo. Siamo inoltre lieti di annunciare che, per la nuova stagione, i prezzi degli skipass, del tappeto bob e del noleggio attrezzatura resteranno invariati. Abbiamo deciso di non applicare alcun aumento. Una scelta che riflette il nostro impegno nel garantire accessibilità".

A causa di alcuni imprevisti burocratici di collaudo, l’apertura della Pista del Duca è stata rinviata al weekend del 21-22 dicembre. Aperti da oggi anche tutti gli anelli delle piste da sci nordico Boscoreale a Piandelagotti, dalle 9 alle 16: Centro Fondo, Scuola sci Boscoreale e noleggi, con alcune novità (info 3496055454).

