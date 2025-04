"Innovalp, valorizzare la montagna"

Oggi Fiumalbo ospita la quarta tappa nazionale del percorso di Innovalp: "Appennino del Frignano e competenze per il futuro" con la partecipazione di esperti nazionali di grande rilievo. "Sarà un segnale forte per il futuro delle aree interne e della montagna" dice Alessio Nizzi sindaco del Comune di Fiumalbo, promotore dell’iniziativa con CoopCramars e Gatte Rei Srl Sb. Si inizia alle 9.45 presso l’ex Seminario Vescovile che si sta trasformando in un centro polifunzionale per il rilancio del territorio. ‘L’iniziativa -spiega il sindaco- si colloca all’interno della progettualità "Appennino Plus" che rappresenta una visione a medio termine per promuovere una crescita inclusiva dei territori appenninici. La strategia coinvolge numerosi enti del territorio del Frignano, con l’obiettivo di affrontare criticità strutturali come spopolamento, fragilità economica e difficoltà di accesso ai servizi’. Dapprima un focus group rivolto ai giovani e una tavola rotonda tecnica con la partecipazione di professionisti di rilievo nazionale e figure istituzionali.

g.p.