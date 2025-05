Innovazione digitale, sul podio gli studenti del Fanti

Il progetto ‘Infinity Cubes. Intrecci tra matematica e arte’, ideato e realizzato dagli studenti delle classi 4F e 4H del liceo Fanti di Carpi, conquista per la seconda volta un premio nazionale, affermandosi come modello di innovazione didattica. Dopo il riconoscimento a novembre con ‘Storie di Alternanza", giovedì a Roma, ‘Infinity Cubes’, ha ricevuto il premio nazionale sull’Innovazione Digitale 2024-2025. Il progetto, sviluppato Pcto, ha coinvolto gli studenti nella progettazione e realizzazione di una mostra interattiva, in parallelo al festival ‘Carpinscienza’, aperta al pubblico lo scorso autunno ai Musei civici di Palazzo Pio, registrando un grande successo con centinaia di visitatori. Gli studenti, nei panni di ‘progettisti’, si sono cimentati nella progettazione e auto-costruzione della mostra, con dieci installazioni cubiche immersive. Poi, come ‘divulgatori’ e peer educator, hanno guidato in prima persona laboratori esperienziali, dove la matematica si è intrecciata all’arte, attraverso attività creative, manipolative e digitali, tra cui origami, illusioni ottiche, costruzioni geometriche, Lego art e realtà aumentata e virtuale. "Vincere due premi nazionali con lo stesso progetto è una soddisfazione enorme", hanno commentano gli studenti.