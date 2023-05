Innovazione, premiata la startup per le mamme

Importante riconoscimento per ‘CanguroLab’, la startup carpigiana tutta al femminile che si prende cura a 360 gradi del bambino (e dei genitori). Le è stato infatti attribuito il premio ‘America Innovazione’ promosso dalla Fondazione Italia USA e diretto a valorizzare i talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Roma, alla Camera dei Deputati. Dalla baby sitter al pediatra, dagli eventi e laboratori allo scambiobaratto e tanto altro: questa è lo filosofia alla base della community on line ‘CanguroLab’ (www.cangurolab.it). L’innovativo progetto, il primo in Italia ad essere dedicato interamente al bambino, nasce dalle tre sorelle Fascia, di origine foggiana ma saldamente radicate da anni a Carpi: Rossella, Donatella, e Genny. "Grazie alle mie partner e al nostro team – afferma Genny Fascia, Founder & CEO - abbiamo realizzato un servizio utile ed innovativo e questo riconoscimento di prestigio internazionale lo conferma! Come startup ci stiamo aprendo al nostro primo ‘round d’investimento’ con una certificazione di qualità di alto valore".

"Siamo davvero molto contente – prosegue Genny –. Su 18mila startup registrate alla Camera di Commercio, siamo rientrate tra le 500 premiate come migliori d’Italia. E con orgoglio aggiungo che siamo la sola tutta al femminile! In poco tempo il numero degli utenti iscritti al nostro portare è aumentato fino a 2000. Siamo la prima la piattaforma in Italia dove i genitori trovano tutto quello che serve per crescere i loro bambini: vendere, comprare e regalare beni, trovare e contattare specialisti e operatori del settore, acquistare biglietti per eventi e corsi e fare scelte ecologiche e solidali. Tutto questo in un’unica piattaforma, veloce, facile e sicura". "Siamo cresciute in piccolissimo paesino della provincia di Foggia – racconta Genny – dove era naturale che i vicini si occupassero di tutti i bambini, come baby sitter, sarta; c’era il medico di paese cui si dava del tu e che ti controllava la febbre anche per strada. Di qui l’idea: creare una comunità virtuale che interagisca per la cura del bambino".

Maria Silvia Cabri