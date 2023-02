Innovazione tecnologica per la Polizia locale Agenti col tablet, accesso rapido alle banche dati

È diventato operativo il progetto di innovazione tecnologica della Polizia Locale di San Cesario sul Panaro, finanziato dalla Regione Emilia Romagna per un valore complessivo di quasi 5.000 euro. A renderlo noto è lo stesso Comune, che spiega in una nota: "L’obiettivo voluto dall’Amministrazione era quello di una maggiore vicinanza della Polizia Locale al cittadino, con un sito istituzionale capace di garantire servizi, contenuti ed informazioni, rendere più snelle le attività legate al controllo del territorio, per esempio consentendo agli operatori sulle strade di interrogare direttamente le banche dati e liberare sempre più gli operatori dalle attività di back office, razionalizzando e ottimizzando le risorse del comando. L’operatività della nuova dotazione informatica (composta da tablet, stampanti portatili e scanner) ha consentito di sviluppare ulteriormente anche l’efficienza dell’attività esterna delle pattuglie, con una forte innovazione del servizio di Polizia Locale rispetto al passato. I tablet sono dotati di applicativi innovativi e specialistici e sono affidati agli equipaggi che svolgono servizio di controllo del territorio, anche per garantire una più rapida ed efficace verifica delle segnalazioni". m.ped.