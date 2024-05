"Inquietudini anche su sicurezza e smog"

I candidati sindaci (sei su sette, non era presente Marco Meschiari della lista 3V Verità e Libertà) erano in prima fila alla presentazione della ricerca Ipsos. Al termine i commenti, in rigoroso ordine alfabetico. Chiara Costetti (RespiriaMO aria pulita) chiede "più attenzione al degrado delle periferie: la vera sfida è la rigenerazione, premessa per affrontare i problemi della sicurezza con un approccio integrato".

Daniele Giovanardi (Modena Cambia) alza lo sguardo: "Serve un mondo multipolare per porre fine alle guerre". Quanto ai temi locali, "sicurezza, ambiente e sanità sono i nodi: paghiamo il doppione creato tra Policlinico e Baggiovara".

"La ricerca – osserva Massimo Mezzetti (coalizione di centro-sinistra) – conferma che la competizione si gioca fra territori. Saperi e conoscenza sono fondamentali, con la qualità dei servizi e il diritto alla casa. Servono continuità e cambiamento, il collante è la coesione".

"Sarò una voce stonata – dice Maria Grazia Modena (Modena x Modena) – ma credo che la ricerca pecchi di ottimismo: il benessere è apparente. Certo, le imprese sono efficienti, ma non c’è sicurezza e la sanità non funziona. Altro che buongoverno".

Luca Negrini (coalizione di centro-destra) rivendica l’orgoglio modenese, ma aggiunge che "c’è molto da cambiare radicalmente, come dimostra la ricerca

sul problema sicurezza. La criminalità aumenta, la polizia locale deve presidiare di più il territorio".

"In città il capitale sociale è elevato – commenta Claudio Tonelli (Modena volta pagina, Unione Popolare e Possibile) – ma le inquietudini aumentano e la transizione più difficile è quella demografica: popolazione che invecchia e flussi migratori da gestire".

