Inquilini, il Comitato: "Proprietari distanti"

Il Comitato inquilini parco Estense si presenta ufficialmente alla città nella festa che si terrà sabato presso il Comparto Parco Estense in via Nilde Iotti 90 a Modena (compreso tra strada Morane, tangenziale ss12 e strada Vaciglio). "Come Comitato nasciamo per rappresentare le esigenze e gli interessi degli inquilini dei civici 72, 76, 90, 94, 108, 120, 126 di via Nilde Iotti a Modena nei confronti della proprietà degli stabili". Le palazzine, dedicate esclusivamente all’affitto a canone concordato, sono di proprietà di un Fondo e gestite da una società di gestione Immobiliare di Roma "e questa lontananza dal territorio rendono non solo più onerose le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, ma anche molto più lente".

Oltretutto, proseguono gli inquilini, "l’impossibilità attuale di avere un dialogo vis à vis con proprietà e gestore, tarpa le ali a qualsivoglia iniziativa di autogestione delle palazzine, non permettendo a noi inquilini di poter ridurre le spese extra affitto e, nel contempo, migliorare la socialità all’interno del comparto.

Il Comitato si impegna anche "a promuovere la socialità dell’abitare rendendo il Comparto non solo un luogo in cui rincasare la sera per dormire, ma un ambiente urbano inclusivo e accogliente. Vogliamo diffondere una cultura di solidarietà e collaborazione che rafforzi il senso di appartenenza alla comunità e migliorare la qualità della vita per tutti i residenti. Invitiamo tutti a partecipare alla nostra presentazione ufficiale per conoscere meglio il comitato e contribuire alla costruzione di un comparto migliore per tutti, poiché l’evento sarà un’opportunità per ascoltare le idee, le preoccupazioni e le proposte per il presente ed il futuro del Parco Estense. Insieme, possiamo fare la differenza e costruire un Comparto Parco Estense più vivace e solidale".