Inquinamento, l’attacco a Legambiente

"C’è chi parla di ‘Mal’Aria di città’, io preferirei ‘nebbia nel cervello’". È diretto Aldo Meschiari, docente e studioso di tematiche ambientali e climatiche, nel riferirsi al report annuale di Legambiente che analizza i livelli di inquinamento atmosferico nelle città italiane e che è stato ripreso dal presidente Legambiente Unione Terre d’Argine, Mario Poltronieri. "Gli studi scientifici dimostrano in modo inequivocabile i danni causati alla salute umana dall’esposizione alle polveri sottili (anche una esposizione lieve indurrebbe ‘nebbia cognitiva’, ovvero difficoltà a concentrarsi e a interpretare correttamente le emozioni altrui), malattie cardiovascolari, tumorali, respiratorie, autoimmuni, con decine di migliaia di morti ogni anno in pianura padana. Ora, Carpi ha fatto registrare nel 2024 ben 38 sforamenti del limite delle polveri sottili (in realtà sono almeno il doppio, in base alla legge europea recepita l’anno scorso dall’Italia). Il problema – denuncia Meschiari – è che non si sta facendo nulla di sostanziale per cercare di abbassare le emissioni".

"I proclami ad avere ‘più coraggio’ nell’affrontare il problema, provenienti da Poltronieri, suonano ‘imbarazzanti’, dal momento che Legambiente da decenni ha collaborato con le varie amministrazioni Pd che hanno fatto quasi raddoppiare la superficie di suolo consumato, stando ai dati SOS4life e a quelli Ispra".

"Tre le principali fonti di inquinamento la prima e più importante è una fonte diretta: il riscaldamento domestico. La maggioranza delle Pm10 e PM2,5 provengono direttamente da impianti di riscaldamento a gas, spesso obsoleti, e soprattutto dalle stufe a biomassa, con particolare riguardo ai famigerati pellet. Se non si agisce con grandi investimenti economici per favorire la transizione energetica verso fonti meno pericolose il problema non verrà mai risolto". Anche il traffico è certamente una parte del problema: "Gli autoveicoli a combustione interna emettono il 56% degli ossidi di azoto, che sono importanti precursori delle polveri ottili e molto inquinanti essi stessi. L’esponenziale aumento del consumo di suolo a favore di strade di ogni tipo negli ultimi anni è sotto gli occhi di tutti. Infine, c’è il settore agricolo, con particolare riferimento agli sversamenti dei liquami degli allevamenti intensivi responsabili del 98% delle emissioni di ammoniaca, gas inquinante e importante precursore anch’esso delle polveri sottili. Si deve agire al più presto, senza dimenticare che c’è un’opportunità che la nostra Amministrazione considera quasi una seccatura: gli alberi, che farebbero calare la presenza delle Pm10 nell’aria".

