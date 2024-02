Inscatolatori e segretaria per una ceramica

Il Centro per l’Impiego di Mirandola segnala che una nota e importante azienda del settore industriale ceramico, che ha sede a Finale Emilia, ha promosso la ricerca di 2 addetti/e all’inscatolamento di materiale ceramico. Non è richiesto alcun particolare requisito se non la disponibilità a svolgere un orario di lavoro a tempo pieno con orario spezzato dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 13.00 alle 17. 00. La stessa azienda ha avviato la ricerca anche di un addetto/a alla segreteria che non abbia più di 29 anni. Si dovrà interessare di inserimento ordini c/lavoro. Anche in questo caso l’orario sarà a tempo pieno spezzato dalle 8.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 13.00 alle 17. 00. Nel primo caso, degli operai/e, si un contratto di lavoro a tempo determinato; nel secondo caso sarà offerto un contrato di apprendistato. Le domande il 29/02/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe