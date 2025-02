Insediato il Consiglio dei Ragazzi: "Così ascolteremo i giovani"

Si è insediato nei giorni scorsi ufficialmente, nella sala consiliare del municipio, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr). L’evento ha visto protagonisti gli studenti delle medie "L. A. Muratori". Durante l’incontro la sindaca di Vignola, Emilia Muratori, ha sottolineato l’importanza del ruolo che i rappresentanti del Ccrr sono chiamati a ricoprire, mettendo in evidenza come questa esperienza rappresenti una grande opportunità di crescita civica e sociale, ricordando loro l’importanza di rappresentare i compagni, di dare voce alle loro idee e contribuire attivamente alla vita della comunità. La dirigente scolastica Brunella Maria Maugeri ha voluto evidenziare come la democrazia non sia un valore scontato, "ma una conquista faticosamente acquisita che deve essere difesa quotidianamente e il cui esercizio deve essere insegnato fin da giovani. I consiglieri del Ccrr, portavoce dei bisogni della comunità scolastica, avranno modo di comprendere la fondamentale importanza dell’ascolto attivo e della comunicazione efficace per prendere decisioni realmente condivise". Gli studenti di terza hanno successivamente esposto le loro idee e proposte presentate nelle campagne elettorali. La votazione ha determinato l’elezione di Agata Vignudelli, studentessa della classe 3^G, come presidente del Ccrr per l’anno scolastico 2024/25. Un particolare interesse ha destato, nella medesima occasione dell’insediamento del Ccrr, la proiezione del video "Cambio le carte" realizzato l’anno scorso dagli studenti delle Muratori, nell’ambito del progetto europeo "Empower Women", che mira a promuovere un’Europa più inclusiva e democratica, attraverso l’organizzazione di attività che sensibilizzino sul tema della parità di genere in tutti gli Stati membri, a partire dai partner del progetto (Italia, Croazia, Malta, Cipro, Portogallo e Grecia). "Cambio le carte" è stata peraltro un’opera premiata a livello europeo per la sua originalità e impatto. La sindaca Muratori e la vicesindaca Anna Paragliola hanno consegnato un riconoscimento per il lavoro svolto alla neoeletta presidente Vignudelli.

m.ped.