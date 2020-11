Modena, 18 novembre 2020 - I carabinieri della compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un insegnante di sostegno di una scuola primaria, ossia alle elementari, di Modena.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip di Modena Eleonora Pirillo su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, Monica Bombana, contiene l’accusa di violenza sessuale, a seguito di indagini condotte dai carabinieri di Modena.

I militari erano stati attivati per gli accertamenti dalla stessa direzione scolastica nei confronti dell’insegnante di sostegno che era stato assunto a tempo determinato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti dei carabinieri, coordinati dalla procura, l’insegnante di sostegno, in almeno due circostanze, avrebbe palpeggiato due bambine della scuola, tuttavia le illecite attenzioni non erano passate inosservate, innescando tutta una serie di verifiche che hanno permesso di giungere fino all’emissione del provvedimento restrittivo.